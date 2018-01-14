Ученые выделили самые примечательные факты касательно Млечного Пути

Млечный путь способен поглощать малые галактики, если они проходят слишком близко от него. Также известно, что вокруг нашей звездной колыбели очень много черной материи. Об этом в 60-х годах прошлого столетия писала специалист в области астрономии Вера Рубин.Довольно интересным является тот факт, что из центра нашего Млечного Пути выделяется теплое вещество неизвестного происхождения. Когда астрофизики открыли этот феномен в 2010 году, ему присвоили название «пузырьки Ферми». Пока что считается, что это является следствием смерти большого количества звезд в пределах родной галактики.