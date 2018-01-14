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ИИ научился создавать мемы про жизнь хозяина смартфона
Японские специалисты разработали искусственный интеллект, способный создавать мемы про жизнь пользователя смартфона.

ИИ научился создавать мемы про жизнь хозяина смартфона

Согласно алгоритму программы, происходит синхронизация со смартфоном, а также идёт изучение всего фотоконтента и видеоконтента непосредственно по сроку добавления и геолокации. На основе этого происходит выполнение задачи. Интернет-мем является очень популярным явлением в интернете. По мнению японских экспертов, их разработка привлечёт внимание продвинутых пользователей. Согласно обещаниям специалистов, изображения выйдут интересными и смешными.

Новинка сейчас проходит тест. При этом имеются данные, что она доступна будет на базе 2 самых популярных мобильных операционных систем – iOS и Android. Следует заметить, что «вес» приложения небольшой. Максимум мемов, сколько пользователи могут о себе создать, составляет 10 000. Точные сроки выхода такого продукта на сегодняшний день не известны.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:40
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