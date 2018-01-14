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Два года назад скончался актер Алан Рикман
Четырнадцатого января в 2016 году, умер легендарный актер Алан Рикман. Фанаты британца были в шоке от новости о его смерти, потому что многие не знали о болезни артиста.

Два года назад скончался актер Алан Рикман

Рикман многие годы трудился, доказывая, что у него есть талант и шарм. Особую известность британскому актеру принесла сыгранная роль в пьесе именуемой «Опасные связи». Данный спектакль два года подряд собирал полный аншлаг. Также Алан сыграл в кино более десяти интересных героев.

Артист снялся в кинолентах: «Шелли», «Крепкий орешек», «Страна в шкафу», «Английский цирюльник» и других. За свою кинокарьеру актер завоевал любовь публики и был награжден такими премиями как BAFTA, «Золотой глобус», «Эмми». Два года назад четырнадцатого января в шестьдесят девять лет сердце знаменитого Алана Рикмана остановилось. Со страшным недугом - раком поджелудочной железы, артист боролся на протяжении длительного времени и безуспешно.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:20
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