Два года назад скончался актер Алан Рикман

Рикман многие годы трудился, доказывая, что у него есть талант и шарм. Особую известность британскому актеру принесла сыгранная роль в пьесе именуемой «Опасные связи». Данный спектакль два года подряд собирал полный аншлаг. Также Алан сыграл в кино более десяти интересных героев.Артист снялся в кинолентах: «Шелли», «Крепкий орешек», «Страна в шкафу», «Английский цирюльник» и других. За свою кинокарьеру актер завоевал любовь публики и был награжден такими премиями как BAFTA, «Золотой глобус», «Эмми». Два года назад четырнадцатого января в шестьдесят девять лет сердце знаменитого Алана Рикмана остановилось. Со страшным недугом - раком поджелудочной железы, артист боролся на протяжении длительного времени и безуспешно.