Певица Глюкоза порадовала поклонников сексуальными формами тела в золотистом купальнике

Подписчики сразу обратили внимание, что исполнительница похудела после занятий йогой. Она часто показывала им снимки, на которых были видны результаты тренировок, а сейчас люди отметили, что внешность певицы Глюкозы стала идеальной. Сама артистка упомянула в посте, как отказ от желаний не сможет сделать человека счастливым, а потому не стоит красть эти минуты из жизни.Пользователи сетей посоветовали знаменитости больше времени отдыхать и быть рядом с любимым человеком. Всем понравилась искренняя улыбка кумира, а сам сюжет после публикации собрал множество лайков.