Певица Глюкоза порадовала поклонников сексуальными формами тела в золотистом купальнике
Певица Глюкоза наслаждается отдыхом на Гоа и решила порадовать поклонников новым фото, опубликованным в Instagram. Они были в восторге от сексуальных форм тела звезды, надевшей золотистый купальник, после чего написали много комментариев.
Подписчики сразу обратили внимание, что исполнительница похудела после занятий йогой. Она часто показывала им снимки, на которых были видны результаты тренировок, а сейчас люди отметили, что внешность певицы Глюкозы стала идеальной. Сама артистка упомянула в посте, как отказ от желаний не сможет сделать человека счастливым, а потому не стоит красть эти минуты из жизни.
Пользователи сетей посоветовали знаменитости больше времени отдыхать и быть рядом с любимым человеком. Всем понравилась искренняя улыбка кумира, а сам сюжет после публикации собрал множество лайков.
Подписчики сразу обратили внимание, что исполнительница похудела после занятий йогой. Она часто показывала им снимки, на которых были видны результаты тренировок, а сейчас люди отметили, что внешность певицы Глюкозы стала идеальной. Сама артистка упомянула в посте, как отказ от желаний не сможет сделать человека счастливым, а потому не стоит красть эти минуты из жизни.
Пользователи сетей посоветовали знаменитости больше времени отдыхать и быть рядом с любимым человеком. Всем понравилась искренняя улыбка кумира, а сам сюжет после публикации собрал множество лайков.