Huawei выпустила анонс новой программной оболочки EMUI 8.0 для Android Oreo
Компания Huawei выпустит новую версию программной оболочки EMUI 8.0 для операционной системы Android Oreo. Таким образом, под обновление попадут такие устройства как Honor 8, 8 Pro, 8 Lite, 9i и 7X, а также Honor View 10 и Honor 9 Lite.
В Сети уже появились данные касательно того, какие обновления стоит ждать пользователям и какие возможности предоставит им новая фирменная оболочка EMUI 8.0. В первую очередь отмечается, что производитель решил резко перейти с версии 5.1 на 8.0 потому, что это позволило ему внести ясность в используемые версии операционных систем Android. Получается, что теперь Android Oreo получит последние обновления, которые касаются не только обновления опций, но и внедрения новых возможностей. К примеру, систему автоматического обучения.
Благодаря новому программному обеспечению, смартфоны Huawei смогут эффективнее использовать энергию аккумулятора путем изучения активности юзера.
Точной даты выхода новинки пока нет.
В Сети уже появились данные касательно того, какие обновления стоит ждать пользователям и какие возможности предоставит им новая фирменная оболочка EMUI 8.0. В первую очередь отмечается, что производитель решил резко перейти с версии 5.1 на 8.0 потому, что это позволило ему внести ясность в используемые версии операционных систем Android. Получается, что теперь Android Oreo получит последние обновления, которые касаются не только обновления опций, но и внедрения новых возможностей. К примеру, систему автоматического обучения.
Благодаря новому программному обеспечению, смартфоны Huawei смогут эффективнее использовать энергию аккумулятора путем изучения активности юзера.
Точной даты выхода новинки пока нет.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:40