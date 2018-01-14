Huawei выпустила анонс новой программной оболочки EMUI 8.0 для Android Oreo

В Сети уже появились данные касательно того, какие обновления стоит ждать пользователям и какие возможности предоставит им новая фирменная оболочка EMUI 8.0. В первую очередь отмечается, что производитель решил резко перейти с версии 5.1 на 8.0 потому, что это позволило ему внести ясность в используемые версии операционных систем Android. Получается, что теперь Android Oreo получит последние обновления, которые касаются не только обновления опций, но и внедрения новых возможностей. К примеру, систему автоматического обучения.Благодаря новому программному обеспечению, смартфоны Huawei смогут эффективнее использовать энергию аккумулятора путем изучения активности юзера.Точной даты выхода новинки пока нет.