Поклонники Натальи Рудовой устали от “голых” снимков во время ее отдыха

В последнем сюжете звезда находится на яхте в пляжном наряде, прикрытом футболкой, но решила раздвинуть ноги. Она отметила в посте, что считает себя романтиком, имеющим грязный ум и высокие стандарты в оценке окружения, а также всегда хочет оставаться на виду у публики.Пользователи сетей раскритиковали наряд Натальи Рудовой и написали много негативных слов в ее адрес. Они также саркастически отметили, что скоро артистка будет позировать без нижнего белья. Только некоторым фанатам такой образ пришелся по душе, и они поддержали кумира позитивными сообщениями.