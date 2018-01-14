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Поклонники Натальи Рудовой устали от “голых” снимков во время ее отдыха
Актриса во время отдыха часто позировала перед камерами в купальнике, показывая свои пикантные части тела. Поклонники Натальи Рудовой устали от “голых” снимков и попросили больше не публиковать их в Instagram.

В последнем сюжете звезда находится на яхте в пляжном наряде, прикрытом футболкой, но решила раздвинуть ноги. Она отметила в посте, что считает себя романтиком, имеющим грязный ум и высокие стандарты в оценке окружения, а также всегда хочет оставаться на виду у публики.

Поклонники Натальи Рудовой устали от “голых” снимков во время ее отдыха


Пользователи сетей раскритиковали наряд Натальи Рудовой и написали много негативных слов в ее адрес. Они также саркастически отметили, что скоро артистка будет позировать без нижнего белья. Только некоторым фанатам такой образ пришелся по душе, и они поддержали кумира позитивными сообщениями.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:20
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