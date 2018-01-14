WhatsApp заставит пользователей включать видеосвязь

Один из самых популярных современных мессенджеров WhatsApp, позволяет отправлять СМС, звонить, использовать видеозвонки. При этом видеозвонки редко привлекают пользователей похожих приложений. Это в целом обесценивает проект. В WhatsApp это решили изменить, выпустив обновление. В данном случае собеседнику будет отправляться запрос на видеозвонок. Обычный разговор при этом не прерывается, если даже собеседник отклонил запрос. Теперь пользователи должны будут чаще переходить в режим видео.Обновление пока появилось у подписчиков на тестирование новых бета-версий WhatsApp, а также владельцев старыми моделями смартфонов. Функция является доступной для одиночных звонков. В будущем добавят режим конференции.