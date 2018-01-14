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WhatsApp заставит пользователей включать видеосвязь
Разработчиками приложения WhatsApp готовится обновление, которое в итоге заставит каждого потенциального пользователя использовать видеосвязь, а также поменять старый телефон на более новую модель.

WhatsApp заставит пользователей включать видеосвязь

Один из самых популярных современных мессенджеров WhatsApp, позволяет отправлять СМС, звонить, использовать видеозвонки. При этом видеозвонки редко привлекают пользователей похожих приложений. Это в целом обесценивает проект. В WhatsApp это решили изменить, выпустив обновление. В данном случае собеседнику будет отправляться запрос на видеозвонок. Обычный разговор при этом не прерывается, если даже собеседник отклонил запрос. Теперь пользователи должны будут чаще переходить в режим видео.

Обновление пока появилось у подписчиков на тестирование новых бета-версий WhatsApp, а также владельцев старыми моделями смартфонов. Функция является доступной для одиночных звонков. В будущем добавят режим конференции.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:50
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