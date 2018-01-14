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В ночном клубе Мадрида стали жертвами обвала потолка 26 человек
В Мадриде в ночном клубе в результате обвала потолка пострадали двадцать шесть человек, одиннадцать из которых госпитализировано. Причины обвала потолка выясняют специалисты.

В ночном клубе Мадрида стали жертвами обвала потолка 26 человек

Чрезвычайное происшествие произошло в городе Мадрид в районе Карабанчель. По данным представителей правоохранительных органов в известном ночном клубе города во время мероприятий на посетителей обвалился подвесной потолок.

В результате обвала стало известно, что пострадало двадцать шесть человек, одиннадцать из которых остается под присмотром докторов в больницах города. Ситуацию под контроль взяли соответствующие службы. Из-за чего произошло происшествие, в данное время разбираются специалисты.
В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 21:40
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