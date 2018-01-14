В ночном клубе Мадрида стали жертвами обвала потолка 26 человек

Чрезвычайное происшествие произошло в городе Мадрид в районе Карабанчель. По данным представителей правоохранительных органов в известном ночном клубе города во время мероприятий на посетителей обвалился подвесной потолок.В результате обвала стало известно, что пострадало двадцать шесть человек, одиннадцать из которых остается под присмотром докторов в больницах города. Ситуацию под контроль взяли соответствующие службы. Из-за чего произошло происшествие, в данное время разбираются специалисты.