Кети Топурия подверглась критике со стороны поклонников из-за отсутствия макияжа

Исполнительница вложила много средств, чтобы иметь великолепный внешний вид, но сейчас она позировала перед камерами в неудобной позе, и показала подписчикам много недостатков, которых даже может не быть в реальности. Ошеломленные таким зрелищем люди стали писать негативные комментарии, предложив звезде убрать это сюжет с сетей.Кети Топурия прекрасно понимает желание фанатов восхвалять кумира, забыв, что он тоже человек. Потому артистка не обижается, увидев нелестные отзывы о коже лица и остальных нюансах, касающихся фигуры. Однако на новом снимке она тоже прибегла к помощи фотошопа, получив в ответ новую волну негатива.