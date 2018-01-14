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Кети Топурия подверглась критике со стороны поклонников из-за отсутствия макияжа
Кети Топурия во время отдыха решила расслабиться и забыть о своем идеальном образе, опубликовав новое фото в Instagram. Однако певица сразу подверглась критике со стороны поклонников из-за отсутствия макияжа.

Исполнительница вложила много средств, чтобы иметь великолепный внешний вид, но сейчас она позировала перед камерами в неудобной позе, и показала подписчикам много недостатков, которых даже может не быть в реальности. Ошеломленные таким зрелищем люди стали писать негативные комментарии, предложив звезде убрать это сюжет с сетей.

Кети Топурия подверглась критике со стороны поклонников из-за отсутствия макияжа


Кети Топурия прекрасно понимает желание фанатов восхвалять кумира, забыв, что он тоже человек. Потому артистка не обижается, увидев нелестные отзывы о коже лица и остальных нюансах, касающихся фигуры. Однако на новом снимке она тоже прибегла к помощи фотошопа, получив в ответ новую волну негатива.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:10
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