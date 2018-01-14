Sony снизила стоимость своего смартфона Xperia XZ1

Стоит отметить, что с момента официальной презентации прошло примерное 4 месяца, но уже в течение этого времени цена была снижена на треть. Напомним, что Xperia XZ1 обладает процессором Qualcomm Snapdragon 835, который работает в паре с ускорителем графики Adreno 540. В качестве дисплея представлена IPS-матрица с диагональю 5,2 дюйма. Разрешение изображения достигает отметки в 1920 на 1080 точек. Основная камера предлагает пользователю 19 Мп разрешения, а фронтальная – 13 Мп. Аккумулятор обладает емкостью в 2,7 тысячи мАч.Программной средой послужит операционная система Android 8.0 Oreo. Также доступны такие модули как Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС и система бесконтактных платежей NFC в системе Android Pay.Чтобы купить Xperia XZ1 по скидке, нужно поискать телефон в официальных дилерских центрах или на Amazon.