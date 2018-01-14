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Наталья Штурм разрисовала свое обнаженное тело хной
Известная в России киноактриса и писательница Наталья Штурм оголилась для искусства. Женщина, которой 50 лет выявила желание испытать свободу тела и защитить себя от нечистой силы, а для этого разукрасила свое тело хной.

Наталья Штурм разрисовала свое обнаженное тело хной


Откровенные снимки писательница выставила на своей страничке в социальной сети Instagram, после чего они смогли насобирать большое количество лайков и комментариев. Штурм без стеснения выставляет на всеобщее обозрение свое тело, радуя периодически им своих поклонников. Ко всему прочему, Наталья считает, что все правильно делает и не сожалеет о своих поступках. А в этот раз женщина приняла решение разрисовать хной свое полуобнаженное тело.

Поклонников возмутило, что писательница пытается прославиться за счет откровенных снимков, а не за счет своего творчества. А также читатели отметили, что тело Натальи далеко до идеала, да и возраст уже не тот, поэтому такими кадрами не очень приятно любоваться. А еще успели раскритиковать особенности рисунка мехенди, по их мнению, они нарисованы не качественно и не со всеми определенными деталями. Нашлись и те, кто стал на защиту Натальи Штурм и предложили не умничать, так как еще не известно, как они будут выглядеть в ее возрасте.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 21:10
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