Наталья Штурм разрисовала свое обнаженное тело хной

Откровенные снимки писательница выставила на своей страничке в социальной сети Instagram, после чего они смогли насобирать большое количество лайков и комментариев. Штурм без стеснения выставляет на всеобщее обозрение свое тело, радуя периодически им своих поклонников. Ко всему прочему, Наталья считает, что все правильно делает и не сожалеет о своих поступках. А в этот раз женщина приняла решение разрисовать хной свое полуобнаженное тело.Поклонников возмутило, что писательница пытается прославиться за счет откровенных снимков, а не за счет своего творчества. А также читатели отметили, что тело Натальи далеко до идеала, да и возраст уже не тот, поэтому такими кадрами не очень приятно любоваться. А еще успели раскритиковать особенности рисунка мехенди, по их мнению, они нарисованы не качественно и не со всеми определенными деталями. Нашлись и те, кто стал на защиту Натальи Штурм и предложили не умничать, так как еще не известно, как они будут выглядеть в ее возрасте.