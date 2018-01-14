На Юлию Ефременкову прямо на лобном напала сколопендра

Последствия укуса многоножки напугали Юлию и её коллег, так как нога девушки сильно распухла и ей пришлось на какое-то время перестать ходить. К счастью, сейчас рейтинговая брюнетка чувствует себя лучше, поскольку медицинская помощь была оперативно оказана на месте происшествия. Юлия сможет продолжить свою работу очень скоро, хоть и испытывает до сих пор боль.Не секрет, что на Сейшельских островах немало живности, которая может причинить вред участникам реалити-шоу. Как известно, недавно Алексей Купин покрылся огромными волдырями после укуса ядовитой гусеницы, а Саймон Марданшин чуть не лишился пальца после встречи с агрессивным крабом. К слову, оба сегодня чувствуют себя отлично.Несколько дней назад, напомним, появились слухи о скорой отправке Юлии Ефременковой за ворота, так как девушка не стала официальной ведущей "Дома-2". Однако по-прежнему эти новости являются лишь домыслами журналистов и зрителей.