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На Юлию Ефременкову прямо на лобном напала сколопендра
Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова, которая в данный момент работает ведущей проекта на "Острове любви", сообщила о своей беде - девушку укусила сколопендра прямо на лобном месте.

Последствия укуса многоножки напугали Юлию и её коллег, так как нога девушки сильно распухла и ей пришлось на какое-то время перестать ходить. К счастью, сейчас рейтинговая брюнетка чувствует себя лучше, поскольку медицинская помощь была оперативно оказана на месте происшествия. Юлия сможет продолжить свою работу очень скоро, хоть и испытывает до сих пор боль.

На Юлию Ефременкову прямо на лобном напала сколопендра

Не секрет, что на Сейшельских островах немало живности, которая может причинить вред участникам реалити-шоу. Как известно, недавно Алексей Купин покрылся огромными волдырями после укуса ядовитой гусеницы, а Саймон Марданшин чуть не лишился пальца после встречи с агрессивным крабом. К слову, оба сегодня чувствуют себя отлично.

Несколько дней назад, напомним, появились слухи о скорой отправке Юлии Ефременковой за ворота, так как девушка не стала официальной ведущей "Дома-2". Однако по-прежнему эти новости являются лишь домыслами журналистов и зрителей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:34
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