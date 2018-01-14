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Vinci приступила к продаже новых инновационных наушников
Эксклюзивная модель современных наушников версии Vinci 2.0, представленная недавно в Лас-Вегасе в ходе выставки CES 2018, поступила уже в свободную продажу.

Vinci приступила к продаже новых инновационных наушников

Новая версия оснащается интерфейсом Wi-Fi, 3G-модулем, GPS-трекером, AI-помощником. Кроме главной функции воспроизведения музыки, современное устройство может выступить как фитнес-трекер. Данное устройство оснащается десятью датчиками. В их число входит датчик частоты СС, акселерометр, гироскоп, компас, а также прочие функции. При помощи наушников пользователь может отвечать на поступающие звонки. Встроенным компьютером управлять можно при помощи голосовых команд. AI адаптируется непосредственно под запросы пользователя, создавая со временем предпочтительные настройки.

Раньше отмечалось, что компанией Bose были разработаны беспроводные современные наушники для сна. Гаджетом подавляются сторонние шумы, позволяя полноценно насладиться музыкой.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:00
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