Sharp Aquos S3 станет отличным бюджетным аналогом iPhone X

Сообщается, что устройство оснащено 5,9-дюймовым дисплеем, обладающим качеством картинки стандарта Full HD. Также стоит отметить процессор Qualcomm Snapdragon 660. Что касается объема оперативной памяти и встроенного носителя, то здесь все будет зависеть от выбранной комплектации. Так на рынке предложат версии 4/64 Гб и 6/128 Гб. Основная камера у Sharp Aquos S3 сдвоенная – 13 и 12 Мп, а фронтальный объектив наделен разрешением в 16 Мп.Сканер подушечки пальца находится на задней панели под основной камерой. Как бы там ни было, сканера лица или радужной оболочки глаза в этом устройстве пользователь не найдет, именно поэтому цена Sharp Aquos S3 будет в 3-4 раза меньшей за стоимость iPhone X. Тем не менее, новинка внешне очень сильно напоминает популярный «яблочный» флагман.