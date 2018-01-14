Фанаты удивлены видеороликом, где Алексей Чайчиц делает своей экс-возлюбленной предложение

Лиза и Алексей в последнее время много ссорятся, однако всё равно хотят быть вместе, и даже готовятся принять участие в конкурсе "Свадьба на миллион". К слову, теперь, когда в Сети уже появился видеоролик, где пленительный белорус просит руки у некой Ани, у фолловеров нет уверенности в том, что Триандафилиди захочет и дальше быть с Чайчицем.Впрочем, наблюдательные пользователи Instagram обратили внимание на то, что речь идёт именно о бывшей возлюбленной парня, в связи с чем можно сделать вывод, что союзу Алексея с Лизой ничего не угрожает.При этом есть мнение, что если Аня дала о себе знать в Интернете, то и на проекте, скорее всего, экс-любимая Алексея вскоре появится. Иными словами, Триандафилиди, видимо, ещё предстоит побороться за Чайчица перед свадебным конкурсом.Прежде Алексей заявил, что готов одержать в "Свадьбе на миллион" победу и связать свою судьбу с Триандафилиди за периметром.