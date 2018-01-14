Камера смартфона Lumia 950 XL остается в числе лучших на рынке

Ранее на рынке компания Nokia предлагала камерофоны высокого качества. Здесь можно указать устройства из серии Lumia 1020, Lumia 1520/930 и Lumia 950. Затем был представлен смартфон Lumia 950 XL, который тоже наделили очень высококачественным сенсором. Тем не менее, на сегодняшний день конкуренция уже довольно высокая, поэтому на рынке серию Lumia догнали девайсы iPhone и многие Android-смартфоны.Благодаря тому, что ранее специалисты хорошо потрудились над камерами Lumia 950 XL, на рынке она до сих пор не потеряла ведущих позиций, но первое место также ей не принадлежит.