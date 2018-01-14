Илья Яббаров принял участие в шоу, позабыв о своём обещании покинуть телевидение

После ухода из проекта Илья старается как может проявлять себя, участвуя в различных проектах, обсуждая участников "Дома-2", ссорясь с коллегами.Затем шоумен всех удивил, когда сообщил о желании навсегда удалиться с просторов телевидения и оказаться в стенах монастыря. Тогда, конечно, мало кто поверил словам Ильи, и они оказались правы.Яббаров получил интересное предложение от организаторов "Дома-2", которое принял. Поэтому скоро зрители смогут наблюдать Илью в рамках очередного выпуска.В своём микроблоге Яббаров поведал, что зрителей ждёт очень увлекательное представление, которое обязательно стоит посмотреть. А подписчики начали напоминать, что он обещал уйти из телевидения, а вместо этого снова оказался на экранах телевизоров.