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Илья Яббаров принял участие в шоу, позабыв о своём обещании покинуть телевидение
Бывший участник "Дома-2" Илья Яббаров обещал, что покинет телевидение навсегда, но не сдержал своё слово, приняв участие в съёмках очередного шоу.

После ухода из проекта Илья старается как может проявлять себя, участвуя в различных проектах, обсуждая участников "Дома-2", ссорясь с коллегами.

Илья Яббаров принял участие в шоу, позабыв о своём обещании покинуть телевидение

Затем шоумен всех удивил, когда сообщил о желании навсегда удалиться с просторов телевидения и оказаться в стенах монастыря. Тогда, конечно, мало кто поверил словам Ильи, и они оказались правы.

Яббаров получил интересное предложение от организаторов "Дома-2", которое принял. Поэтому скоро зрители смогут наблюдать Илью в рамках очередного выпуска.

В своём микроблоге Яббаров поведал, что зрителей ждёт очень увлекательное представление, которое обязательно стоит посмотреть. А подписчики начали напоминать, что он обещал уйти из телевидения, а вместо этого снова оказался на экранах телевизоров.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:07
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