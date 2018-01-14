В AMC продлили «Ходячих мертвецов» на 9-й сезон

Также сообщается, один из исполнительных продюсеров проекта, Анджела Канг, назначена новым шоураннером. Руководитель телекомпании AMC Чарли Колье считает такую перестановку удачной, поскольку так сериал станет более впечатляющим. Помимо этой роли, Канг предоставили возможность отвечать за сериал «Бойтесь ходячих мертвецов». Напомним, что до этого роли шоураннеров занимали Скотт М. Гимпл, Фрэнк Дарабонт и Глен МаззараИнтересно, что работа над девятым сезоном будет вестись даже несмотря на то, что восьмая часть постапокалиптической истории стартовала не очень хорошо, поскольку в прошлом году рейтинги сериала «Ходячие мертвецы» были рекордно низкими за всю его историю. Тем не менее, это не мешает поклонникам зомби-истории делать его одним из самых популярных проектов в мире.