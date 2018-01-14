Подруга лидера британской партии UKIP отчислена из партии после оскорблений происхождения Меган Маркл
Член Па́ртия незави́симости Соединённого Короле́вства (UKIP) и гламурная подруга руководителя партии вызвала негативный общественный резонанс после серии пренебрежительных и оскорбительных замечаний о невесте принца Гарри – канадской актрисе Меган Маркл в связи с ее африканскими корнями.
Джо Марни, 25-летняя подруга лидера UKIP Генри Болтона (54 года) была отстранена от партии после обнародования серии сообщений, которые она отправила другу, где содержались оскорбительные замечания о невесте принца Гарри Меган Марке и чернокожих вообще. Во время обмена текстовыми сообщениями Марни описала Маркл, среди прочего, как «тупую маленькую актрису, о которой никто не слышал »и« гендерное равенство t *** ».
Согласно Daily Mail, она извинилась за эти замечания, утверждая, однако, что ее комментарии «были намеренно преувеличены», чтобы исковеркать ее точку зрения и в какой-то степени были «…вырваны с контекста».
Это развитие событий, попахивающее скандалом международного масштаба, побудило председателя UKIP Пола Окленда объявить, что членство Марни в партии было приостановлено в ожидании расследования.
Многие пользователи социальных сетей назвали комментарии Марни как «самоубийственную записку» UKIP или шутливо называли леди «специальным агентом», который сознательно наносил удар по партии.
Джо Марни, 25-летняя подруга лидера UKIP Генри Болтона (54 года) была отстранена от партии после обнародования серии сообщений, которые она отправила другу, где содержались оскорбительные замечания о невесте принца Гарри Меган Марке и чернокожих вообще. Во время обмена текстовыми сообщениями Марни описала Маркл, среди прочего, как «тупую маленькую актрису, о которой никто не слышал »и« гендерное равенство t *** ».
Согласно Daily Mail, она извинилась за эти замечания, утверждая, однако, что ее комментарии «были намеренно преувеличены», чтобы исковеркать ее точку зрения и в какой-то степени были «…вырваны с контекста».
Это развитие событий, попахивающее скандалом международного масштаба, побудило председателя UKIP Пола Окленда объявить, что членство Марни в партии было приостановлено в ожидании расследования.
Многие пользователи социальных сетей назвали комментарии Марни как «самоубийственную записку» UKIP или шутливо называли леди «специальным агентом», который сознательно наносил удар по партии.