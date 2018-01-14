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Подруга лидера британской партии UKIP отчислена из партии после оскорблений происхождения Меган Маркл
Член Па́ртия незави́симости Соединённого Короле́вства (UKIP) и гламурная подруга руководителя партии вызвала негативный общественный резонанс после серии пренебрежительных и оскорбительных замечаний о невесте принца Гарри – канадской актрисе Меган Маркл в связи с ее африканскими корнями.

Подруга лидера британской партии UKIP отчислена из партии после оскорблений происхождения Меган Маркл


Джо Марни, 25-летняя подруга лидера UKIP Генри Болтона (54 года) была отстранена от партии после обнародования серии сообщений, которые она отправила другу, где содержались оскорбительные замечания о невесте принца Гарри Меган Марке и чернокожих вообще. Во время обмена текстовыми сообщениями Марни описала Маркл, среди прочего, как «тупую маленькую актрису, о которой никто не слышал »и« гендерное равенство t *** ».

Подруга лидера британской партии UKIP отчислена из партии после оскорблений происхождения Меган Маркл


Согласно Daily Mail, она извинилась за эти замечания, утверждая, однако, что ее комментарии «были намеренно преувеличены», чтобы исковеркать ее точку зрения и в какой-то степени были «…вырваны с контекста».

Это развитие событий, попахивающее скандалом международного масштаба, побудило председателя UKIP Пола Окленда объявить, что членство Марни в партии было приостановлено в ожидании расследования.

Многие пользователи социальных сетей назвали комментарии Марни как «самоубийственную записку» UKIP или шутливо называли леди «специальным агентом», который сознательно наносил удар по партии.
dzen / В мире / Общество
Добавил: Мартынюк Вчера, 15:45
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