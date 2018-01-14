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СМИ: Пролайфер Илья Анищенко озвучил темные факты из биографии Дианы Шурыгиной
После досрочного освобождения Сергея Семенова его вместе с родственниками встречал Илья Анищенко, проводивший личное расследование истории с Дианой Шурыгиной. Сейчас пролайфер озвучил журналистам темные факты из ее биографии.

Мужчина захотел помочь молодому человеку, с которым подружился только в день выхода на волю, но до сего времени общался с родственниками Сергея Семенова. Илье Анищенко удалось найти доказательства, что жертва насилия не была столь невинной, как рассказывала в эфире.

СМИ: Пролайфер Илья Анищенко озвучил темные факты из биографии Дианы Шурыгиной


По данным издания Дни.ру , она с 14 лет оказывала интимные услуги, и родители прекрасно знали о занятиях своей дочери, а также есть клиенты, приходившие к девушке и готовые подтвердить его слова. Потому человек надеется, что правда скоро выйдет наружу на очередном шоу, так как данные факты нельзя скрывать от общества. Сам “насильник” не собирается мстить замужней особе и хочет продолжить обучение в университете. Данные сведен
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:20
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