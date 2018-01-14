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В Уфе собутыльники устроили поножовщину
В Уфе собутыльники после празднования дня рождения устроили поножовщину. Конфликт случился в квартире на Комсомольской улице.

В Уфе собутыльники устроили поножовщину

В Уфе во время празднования дня рождения произошёл конфликт. Выяснилось, что выпившие пасынок и отчим стали скандалить. В итоге мужчина ножом ударил юношу в грудь. Пострадавшего молодого человека отвезли в местную клинику.

Сотрудники полиции задержали сорокапятилетнего нападавшего, в отношении которого открыто уголовное дело. В данное время проводится разбирательство.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 19:40
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