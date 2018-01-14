Светлана Бондарчук поразила фанатов худыми ногами

Светлана Бондарчук давно считается иконой стиля поп-культуры России. Бизнес-леди постоянно наблюдает за ультрасовременными направлениями, подбирает образы, которые более подходят ей по положению и по возрасту. При всем при этом знаменитость довольно часто, без стеснения публикует свои фото в естественном виде, то есть без мейкапа.На последнем снимке Светлана появилась перед читателями в простом летнем костюме: коротких шортах, майке на тонких бретелях, соломенной шляпке, крупными украшениями и сумкой в руке. Но заинтересовал пользователей не образ девушки, а ее внешний вид. Читатели заметили, что у нее нездоровый вид, а именно очень худые ноги и руки. Бывшая жена Федора Бондарчука всегда была достаточно стройной, но сейчас, по всей видимости, девушка немного переборщила. Но, даже не обращая на это никакого внимание, фото насобирало за час свыше тысячи лайков.