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Ученые: Груши помогают людям бороться с гипертонией и гипергликемией при диабете
Американские ученые обнаружили в грушах вещества, способные помочь людям, имеющим гипертонию и гипергликимию при диабете. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

В процессе изучения сортов Бартлетт и Старкримсон было замечено, что в них много клетчатки и витамина C, а также есть калий, необходимый для сердца. Благодаря найденным веществам ферменты, помогающие организму усваивать глюкозу вместе с крахмалом, замедляют свою активность, что важно для лиц, страдающих от диабета.

Ученые: Груши помогают людям бороться с гипертонией и гипергликемией при диабете


Кроме того, в грушах находятся элементы, способные защитить желудок от Helicobacter pylori. Во время опытов с участием грызунов бактерия подавлялась, но полезные аналоги ЖКТ продолжали вырабатываться. После такого открытия будут проведены новые исследования с участием пациентов для подтверждения полученных данных.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:30
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