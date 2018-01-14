Ученые: Груши помогают людям бороться с гипертонией и гипергликемией при диабете

В процессе изучения сортов Бартлетт и Старкримсон было замечено, что в них много клетчатки и витамина C, а также есть калий, необходимый для сердца. Благодаря найденным веществам ферменты, помогающие организму усваивать глюкозу вместе с крахмалом, замедляют свою активность, что важно для лиц, страдающих от диабета.Кроме того, в грушах находятся элементы, способные защитить желудок от Helicobacter pylori. Во время опытов с участием грызунов бактерия подавлялась, но полезные аналоги ЖКТ продолжали вырабатываться. После такого открытия будут проведены новые исследования с участием пациентов для подтверждения полученных данных.