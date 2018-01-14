Дакота Джонсон была на свидании с Крисом Мартином

Папарацци удалось заснять двадцативосьмилетнюю Дакоту Джонсон и сорокалетнего вокалиста рок-коллектива «Coldplay». Пара прибыла в Сохо-Хаус на машине певца, а актриса пыталась спрятать свое лицо от журналистов. Случайные свидетели поведали, что Дакота и Крис порядка нескольких часов провели за беседой, а потом вместе покинули заведение.Информация касательно их романа появилась еще в октябре прошедшего года. Тогда звёздную пару заметили во время романтического ужина в Лос-Анджелесе. Позже актриса посетила концерт коллектива «Coldplay», также Мартина и Джонсон запечатлели в Париже, и только тогда пара перестала скрывать от общественности свои отношения. Однако влюбленные стараются вместе не появляться на публике, при этом держат информацию касательно личной жизни в тайне.