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По мотивам «Звёздных войн» собираются выпустить новую мобильную игру
Компания "Дисней" продолжает эксплуатацию популярности "Звёздных войн". При этом должна появиться еще одна современная мобильная игра, основой которого выступила известная фантастическая кинолента "Звёздные войны".

По мотивам «Звёздных войн» собираются выпустить новую мобильную игру

Стоит отметить, что игровой проект типа Star Wars: Rivals, разработанный непосредственно для пользователей современных мобильных устройств, находится в настоящее время в раннем доступе. Игрокам предоставляется возможность перевоплощения в одного из главных героев "Звёздных войн". Как стало известно, в данной игрушке имеется даже доступ к персонажам новых эпизодов фильма. Игроманам предоставлена возможность выбора оружия и прокачки каждого героя. Геймеры смогут в Star Wars: Rivals устраивать бои между собой.

Разработчики приняли решение, что такого рода игра будет распространяться в рамках условно-бесплатной модели. При этом прибыль будут приносить непосредственно внутриигровые покупки.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 19:50
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