По мотивам «Звёздных войн» собираются выпустить новую мобильную игру

Стоит отметить, что игровой проект типа Star Wars: Rivals, разработанный непосредственно для пользователей современных мобильных устройств, находится в настоящее время в раннем доступе. Игрокам предоставляется возможность перевоплощения в одного из главных героев "Звёздных войн". Как стало известно, в данной игрушке имеется даже доступ к персонажам новых эпизодов фильма. Игроманам предоставлена возможность выбора оружия и прокачки каждого героя. Геймеры смогут в Star Wars: Rivals устраивать бои между собой.Разработчики приняли решение, что такого рода игра будет распространяться в рамках условно-бесплатной модели. При этом прибыль будут приносить непосредственно внутриигровые покупки.