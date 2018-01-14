Алена Кравец после скандала с Даной Борисовой собирается подать на нее в суд

Исполнительница отметила, что ее ребенок стал жертвой осуждения со стороны людей, задающих ей неприличные вопросы, а также подчеркнула, что не собирается спокойно наблюдать, как Дана Борисова разрушает ее жизнь из-за обычной зависти. Сама виновница конфликта предпочла не отвечать на сообщение в блоге, однако пользователи сетей поддержали решение Алены Кравец.Они считают, что ведущая должна ответить за свои слова, а также не могут понять, зачем нужно было устраивать такое представление перед людьми. Некоторые лица назвали знаменитостей странными особами, не желающими выяснить отношения между собой, а также ждут, чем закончатся их судебные тяжбы.