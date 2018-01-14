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Алена Кравец после скандала с Даной Борисовой собирается подать на нее в суд
Пользователи сетей недавно обсуждали скандал между Аленой Кравец и ведущей, а также читали скриншоты их переписки. Сейчас певица собирается подать на Дану Борисову в суд, потому что она запятнала ее репутацию лживой информацией.

Исполнительница отметила, что ее ребенок стал жертвой осуждения со стороны людей, задающих ей неприличные вопросы, а также подчеркнула, что не собирается спокойно наблюдать, как Дана Борисова разрушает ее жизнь из-за обычной зависти. Сама виновница конфликта предпочла не отвечать на сообщение в блоге, однако пользователи сетей поддержали решение Алены Кравец.

Алена Кравец после скандала с Даной Борисовой собирается подать на нее в суд


Они считают, что ведущая должна ответить за свои слова, а также не могут понять, зачем нужно было устраивать такое представление перед людьми. Некоторые лица назвали знаменитостей странными особами, не желающими выяснить отношения между собой, а также ждут, чем закончатся их судебные тяжбы.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:13
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