Актриса Марибель Гардиа в 58 лет выглядит как молодая девушка

Известная киноактриса, которой на данный момент 58 лет похвасталась на просторах интернета фотографией в купальном костюме. На данном снимке Марибель красуется на краю яхты, распустив черные волосы и надев солнцезащитные очки. У подписчиков этот снимок вызвал бурю восторга, так как по нему было довольно сложно понять настоящий возраст красотки. На фото Гардиа кокетливо наклонила голову с развивающимися на ветру волосами и приветливо улыбалась, демонстрируя всем отличную фигуру, очень тонкую талию и замечательное настроение.Фанаты засыпали Марибель Гардиа комплиментами и не скупились на признания в любви. Ей писали, как она превосходно выглядит, какое у нее красивое и подтянутое тело. Но не обошлось и без критики, так как не всем по душе пришелся этот снимок. Они обратили внимание на то, что с таким количеством денег не составит особого труда выглядеть потрясающе. И ничего особенного в ее фигуре нет.