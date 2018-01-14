Актриса Марибель Гардиа в 58 лет выглядит как молодая девушка
Актриса Марибель Гардиа из Мексики, которая блистала некоторое время назад в драматических сериалах, повергла в шок пользователей социальных сетей своим внешним видом. Подписчики подумали, что на выставленном снимке не взрослая женщина, а молодая девушка.
Известная киноактриса, которой на данный момент 58 лет похвасталась на просторах интернета фотографией в купальном костюме. На данном снимке Марибель красуется на краю яхты, распустив черные волосы и надев солнцезащитные очки. У подписчиков этот снимок вызвал бурю восторга, так как по нему было довольно сложно понять настоящий возраст красотки. На фото Гардиа кокетливо наклонила голову с развивающимися на ветру волосами и приветливо улыбалась, демонстрируя всем отличную фигуру, очень тонкую талию и замечательное настроение.
Фанаты засыпали Марибель Гардиа комплиментами и не скупились на признания в любви. Ей писали, как она превосходно выглядит, какое у нее красивое и подтянутое тело. Но не обошлось и без критики, так как не всем по душе пришелся этот снимок. Они обратили внимание на то, что с таким количеством денег не составит особого труда выглядеть потрясающе. И ничего особенного в ее фигуре нет.
Известная киноактриса, которой на данный момент 58 лет похвасталась на просторах интернета фотографией в купальном костюме. На данном снимке Марибель красуется на краю яхты, распустив черные волосы и надев солнцезащитные очки. У подписчиков этот снимок вызвал бурю восторга, так как по нему было довольно сложно понять настоящий возраст красотки. На фото Гардиа кокетливо наклонила голову с развивающимися на ветру волосами и приветливо улыбалась, демонстрируя всем отличную фигуру, очень тонкую талию и замечательное настроение.
Фанаты засыпали Марибель Гардиа комплиментами и не скупились на признания в любви. Ей писали, как она превосходно выглядит, какое у нее красивое и подтянутое тело. Но не обошлось и без критики, так как не всем по душе пришелся этот снимок. Они обратили внимание на то, что с таким количеством денег не составит особого труда выглядеть потрясающе. И ничего особенного в ее фигуре нет.