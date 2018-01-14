В Калужской области женщину подозревают в угрозе убийством знакомой

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемая неоднократно угрожала потерпевшей. В ходе инцидента, произросшего между женщинами возле кафе, одна из них начала душить заявительницу.Сотрудники полиции, которые прибыли по вызову, прекратили противоправные действия. Подозреваемой оказалась тридцатилетняя местная жительница, которая ранее была судима. Ее доставили в полицейский участок, при этом потерпевшая написала заявление. В данное время возбуждено уголовное дело. Обвиняемой грозит два года лишения свободы.