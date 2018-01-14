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Александра Шева вскоре может покинуть "Дом-2"
Одна из самых вызывающих участниц "Дома-2" Александра Шева очень скоро может покинуть проект, причиной чего, скорее всего, станет неразделённая любовь.

Совсем недавно Александра принялась строить отношения с Араем Чобаняном, который хоть и не говорил, что готов жениться на ней, но даже помирился с девушкой, чтобы позволить ей пожить в шикарной вилле. Однако теперь, если верить слухам, парень совсем потерял интерес к своей партнёрше, как он её называет, и собирается найти себе другую.

Александра Шева вскоре может покинуть "Дом-2"

Шева так сильно расстроилась, что собирается отправиться домой уже на следующем голосовании. Кроме того, по предварительным данным, загорелая красотка уже отправлена на Поляну организаторами, а её место на Сейшельских островах займёт Ирина Донцова, давно желающая помочь своей дочери Майе в рыхлых отношениях с Алексеем Купиным.

К слову, есть в этом и плюсы, так как теперь Александра сможет встретиться со своей дочкой, которую не видела почти полгода, а заодно и доказать Майе, упрекавшей её в неумении быть хорошей матерью, что она не совсем права.

Данная информация будет подтверждена только после нового выпуска реалити-шоу на канале ТНТ.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 14:45
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