Александра Шева вскоре может покинуть "Дом-2"

Совсем недавно Александра принялась строить отношения с Араем Чобаняном, который хоть и не говорил, что готов жениться на ней, но даже помирился с девушкой, чтобы позволить ей пожить в шикарной вилле. Однако теперь, если верить слухам, парень совсем потерял интерес к своей партнёрше, как он её называет, и собирается найти себе другую.Шева так сильно расстроилась, что собирается отправиться домой уже на следующем голосовании. Кроме того, по предварительным данным, загорелая красотка уже отправлена на Поляну организаторами, а её место на Сейшельских островах займёт Ирина Донцова, давно желающая помочь своей дочери Майе в рыхлых отношениях с Алексеем Купиным.К слову, есть в этом и плюсы, так как теперь Александра сможет встретиться со своей дочкой, которую не видела почти полгода, а заодно и доказать Майе, упрекавшей её в неумении быть хорошей матерью, что она не совсем права.Данная информация будет подтверждена только после нового выпуска реалити-шоу на канале ТНТ.