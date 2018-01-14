Эксперты назвали 5 самых популярных в РФ кроссоверов

На пятой позиции расположилась Chevrolet Niva, которая в прошедшем году была реализована в количестве 31 200 экземпляров. На четвёртом месте значиться Toyota RAV4. Показатель продаж в данном случае составляет 32 900 экземпляров. Следует заметить, что транспортное средство является самым дорогим из всего рейтинга. Третье место досталось LADA Xray. Авто этой марки реализовали в количестве 33 300 авто.На втором месте в этом рейтинге значится прошлый лидер, а именно Renault Duster. Было продано 43 800 таких машин. Это на 173 авто меньше в сравнении с позапрошлым годом. В прошлом году первое место досталось кроссоверу версии Hyundai Creta. Данную модель реализовали в количестве 55 300 транспортных средств.