Марина Африкантова рассказала, как участвовала в конкурсах красоты

"После конкурса у конкурсанток была запоминающаяся поездка на круизном лайнере от Нью-Йорка до Багамских островов. Это мои самые приятные воспоминания", - добавила Марина.

По словам Марины, ей доводилось состязаться с разными красавицами ещё во время обучения в институте. Девушке всегда нравился ажиотаж, который создаётся на таких мероприятиях, и она очень любила оставаться в центре внимания, чем, впрочем, не обделена и сегодня.Как отметила Африкантова, у неё есть опыт участия как в российских конкурсах, как и в зарубежных. При этом самое запоминающееся выступление для неё прошло в Нью-Йорке, где блондинка победила, заполучив титул Gran Prix в программе Miss World Russian Beauty.Африкантова гордится собой, и в данный момент помогает участвовать в подобных конкурсах маленьким девочкам, крася и наряжая их для выступлений.