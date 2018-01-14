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Марина Африкантова рассказала, как участвовала в конкурсах красоты
Популярная участница проекта ТНТ "Дом-2" Марина Африкантова вспомнила, как участвовала в конкурсах красоты до попадания на периметр, рассказав о своих заслугах в этой области на странице Instagram.

По словам Марины, ей доводилось состязаться с разными красавицами ещё во время обучения в институте. Девушке всегда нравился ажиотаж, который создаётся на таких мероприятиях, и она очень любила оставаться в центре внимания, чем, впрочем, не обделена и сегодня.

Марина Африкантова рассказала, как участвовала в конкурсах красоты

Как отметила Африкантова, у неё есть опыт участия как в российских конкурсах, как и в зарубежных. При этом самое запоминающееся выступление для неё прошло в Нью-Йорке, где блондинка победила, заполучив титул Gran Prix в программе Miss World Russian Beauty.

Африкантова гордится собой, и в данный момент помогает участвовать в подобных конкурсах маленьким девочкам, крася и наряжая их для выступлений.

"После конкурса у конкурсанток была запоминающаяся поездка на круизном лайнере от Нью-Йорка до Багамских островов. Это мои самые приятные воспоминания", - добавила Марина.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 14:14
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