Главными виновниками психических расстройств у жителей Украины стали алкоголь и наркотики – Медики
Медикам удалось найти главных виновников психических расстройств у жителей Украины. Ими стали алкоголь и наркотики, а также страна находится на первом месте в Европе по количеству таких недугов.
Статистика показала, что за пару лет медики оказали помощь 700000 лицам, имеющим проблемы со здоровьем. Кроме психотических недугов и аменстического синдрома часть пациентов имеют церебральную нефункциональность из-за травм мозга.
Это относится к болезни Альцгеймера и деменции, но 230000 людей имеют умственную отсталость. Затем список пополнили шизофреники, после которых идут лица, испытывающие фобии, депрессию и тревожность.
Статистика показала, что за пару лет медики оказали помощь 700000 лицам, имеющим проблемы со здоровьем. Кроме психотических недугов и аменстического синдрома часть пациентов имеют церебральную нефункциональность из-за травм мозга.
Это относится к болезни Альцгеймера и деменции, но 230000 людей имеют умственную отсталость. Затем список пополнили шизофреники, после которых идут лица, испытывающие фобии, депрессию и тревожность.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:30