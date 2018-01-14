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Главными виновниками психических расстройств у жителей Украины стали алкоголь и наркотики – Медики
Медикам удалось найти главных виновников психических расстройств у жителей Украины. Ими стали алкоголь и наркотики, а также страна находится на первом месте в Европе по количеству таких недугов.

Статистика показала, что за пару лет медики оказали помощь 700000 лицам, имеющим проблемы со здоровьем. Кроме психотических недугов и аменстического синдрома часть пациентов имеют церебральную нефункциональность из-за травм мозга.

Главными виновниками психических расстройств у жителей Украины стали алкоголь и наркотики – Медики


Это относится к болезни Альцгеймера и деменции, но 230000 людей имеют умственную отсталость. Затем список пополнили шизофреники, после которых идут лица, испытывающие фобии, депрессию и тревожность.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:30
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