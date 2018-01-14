Главными виновниками психических расстройств у жителей Украины стали алкоголь и наркотики – Медики

Статистика показала, что за пару лет медики оказали помощь 700000 лицам, имеющим проблемы со здоровьем. Кроме психотических недугов и аменстического синдрома часть пациентов имеют церебральную нефункциональность из-за травм мозга.Это относится к болезни Альцгеймера и деменции, но 230000 людей имеют умственную отсталость. Затем список пополнили шизофреники, после которых идут лица, испытывающие фобии, депрессию и тревожность.