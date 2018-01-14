АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Невидимки вне своей воли: Некоторые люди действительно могут исчезнуть на время из-за действия особых облаков
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Ольга Рапунцель пожаловалась мужу на проблемы с беременностью в эфире
В одном из эфиров "Дома-2" скандальная участница проекта Ольга Рапунцель, которая находится в ожидании первенца вместе с Дмитрием Дмитренко на периметре, призналась супругу, что считает беременность настоящим "кошмаром".

Как рассказала Ольга, ей постоянно приходится вставать по ночам в туалет. Кроме того, по утрам её часто мучает тошнота. Однако больше всего девушку тревожит поведение мужа, то и дело критикующего её, хоть и нужно было бы поддержать жену в такой сложный период.

Ольга Рапунцель пожаловалась мужу на проблемы с беременностью в эфире

Дмитрий же не торопится считать себя виноватым, и не сомневается, что не стоит его винить и Ольге. Как сказал молодой человек, он просто интересуется состоянием любимой, и совершенно не понимает, почему она воспринимает соответствующие вопросы в штыки.

Ольга Рапунцель пожаловалась мужу на проблемы с беременностью в эфире

Прежде супружеская пара устроила скандал прямо на лобном месте, после чего стали ходить слухи об очередном расставании, но ничего такого не случилось. Они по-прежнему хотят быть вместе и не видят, как могут жить друг без друга.

Ольга и Дмитрий даже намерены сыграть вторую свадьбу и обвенчаться. Об этом Рапунцель говорила несколько недель назад, отметив, что её родители против этого.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 13:59
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В мобильную версию YouTube будет добавлен режим
В Воронеже молодая девушка после предложения
Стало известно имя самой сексуальной дальнобойщицы
Стас Пьеха бросил употреблять алкоголь и
ИИ научился создавать мемы про жизнь хозяина
США вложили в историю изучения НЛО 20 миллионов
Просмотреть все новости