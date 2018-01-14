Ольга Рапунцель пожаловалась мужу на проблемы с беременностью в эфире

Как рассказала Ольга, ей постоянно приходится вставать по ночам в туалет. Кроме того, по утрам её часто мучает тошнота. Однако больше всего девушку тревожит поведение мужа, то и дело критикующего её, хоть и нужно было бы поддержать жену в такой сложный период.Дмитрий же не торопится считать себя виноватым, и не сомневается, что не стоит его винить и Ольге. Как сказал молодой человек, он просто интересуется состоянием любимой, и совершенно не понимает, почему она воспринимает соответствующие вопросы в штыки.Прежде супружеская пара устроила скандал прямо на лобном месте, после чего стали ходить слухи об очередном расставании, но ничего такого не случилось. Они по-прежнему хотят быть вместе и не видят, как могут жить друг без друга.Ольга и Дмитрий даже намерены сыграть вторую свадьбу и обвенчаться. Об этом Рапунцель говорила несколько недель назад, отметив, что её родители против этого.