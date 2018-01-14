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В Северодвинске женщина из-за атаки коллекторов была вынуждена обратиться в прокуратуру
Жительница Северодвинска подверглась сильному психологическому давлению со стороны коллекторов. Женщина из-за такой атаки была вынуждена обратиться в прокуратуру.

Кредит взяла ее родственница, однако злоумышленники решили прибегнуть к шантажу и опубликовали фото дочери пострадавшей особы в сетях, указав, что она оказывает клиентам секс-услуги. Девушка заметила ложную информацию и рассказала матери, но коллекторы стали звонить на работу, после чего даже пытались давить на женщину через школьных учителей.

В Северодвинске женщина из-за атаки коллекторов была вынуждена обратиться в прокуратуру


Они требовали выгнать из учебного заведения младшего ребенка, а также распространили ложную информацию, что их жертва была поручителем. Сотрудники органов поддержали жертву коллекторов и занимаются расследованием инцидента.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:50
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