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BMW X5 будущего поколения предложит 3 ряда сидений
Хотя в состав существующей линейки BMW в 2019 году входит более крупный современный внедорожник, BMW X5 будущего поколения, выпущенный в 2018 году, предложит 3 ряда сидений.

BMW X5 будущего поколения предложит 3 ряда сидений

Производство F15 X5 собираются закончить в июле текущего года в рамках автозавода BMW в Спартанбурге. После этого вскоре выпустят новую версию авто. Из этого следует, что X5 пропустит обновление среднего цикла BMW, и завершит свое производство уже на 5 год. Это является очень малым сроком для авто бренда. Форма и общие пропорции предстоящего X5 останутся прежними, потому что у BMW отсутствуют планы по грандиозному редизайну.

Авто наделят более крупной радиаторной решеткой, как в Concept X7. Модель имеет уклончивую линию крыши. Задняя часть имеет спортивный дизайн, сохранив предыдущие пропорции. А вот моторная гамма останется практически той же, исключая новый бензиновый мотор B58 на 320 л.с. Предусмотрен также ряд дизельных, гибридных силовых установок.
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Добавил: tantan61 Вчера, 18:10
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