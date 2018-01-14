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Компания Hyundai вывела на тесты бюджетный хэтчбек Santro
Во время прохождения тестов был запечатлён компактный хэтчбек Hyundai Santro. В сеть интернета накануне были выложены шпионские фотографии автомобиля Hyundai Santro нового поколения.

Компания Hyundai вывела на тесты бюджетный хэтчбек Santro


Новый бюджетный хэтчбек Hyundai Santro 2019 модельного года предназначен для азиатского рынка. В модельно ряду производителя новый автомобиль расположится между моделями Eon и Grand i10. На рынке автомобиль Hyundai Santro станет прямым конкурентом для таких моделей, как Tata Tiago, Suzuki Alto и Datsun Go.

Согласно предварительной информации, в качестве силовой установки Hyundai Santro 2019 года выступят бензиновые моторы ёмкостью 0,8 и 1,0 литр. Работать силовые агрегаты будут на пару либо с 5-ступенчатой «механикой», либо с 4-скоростным «автоматом».

Официальная презентация хэтчбека Hyundai Santro 2019 года ожидается весной текущего года.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:40
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