Компания Hyundai вывела на тесты бюджетный хэтчбек Santro

Новый бюджетный хэтчбек Hyundai Santro 2019 модельного года предназначен для азиатского рынка. В модельно ряду производителя новый автомобиль расположится между моделями Eon и Grand i10. На рынке автомобиль Hyundai Santro станет прямым конкурентом для таких моделей, как Tata Tiago, Suzuki Alto и Datsun Go.Согласно предварительной информации, в качестве силовой установки Hyundai Santro 2019 года выступят бензиновые моторы ёмкостью 0,8 и 1,0 литр. Работать силовые агрегаты будут на пару либо с 5-ступенчатой «механикой», либо с 4-скоростным «автоматом».Официальная презентация хэтчбека Hyundai Santro 2019 года ожидается весной текущего года.