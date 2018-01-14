Британка узнала о своей беременности только перед первыми родами

Пара сразу не планировала иметь детей, так что жизнь проходила в обычном ритме. Женщина работала менеджером, но сильные боли в области живота заставили ее прибегнуть к услугам врачей. После госпитализации и осмотра ей сообщили, что скоро на свет появится ребенок. Британка была шокирована такой новостью, потому что до этого момента ничего не ощущала.Затем у нее родился здоровый мальчик, после чего особа стала внимательно относиться к своему здоровью и делать соответствующие тесты. Затем у счастливых супругов появился еще один наследник, а сейчас 35-летняя мама не представляет своей жизни без малышей.