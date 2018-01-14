Британка узнала о своей беременности только перед первыми родами
Во время беседы с журналистами британка Лиза Лиатард рассказала о своей первой беременности. Она узнала о ней только перед родами, когда была вынуждена обратиться за помощью в клинику.
Пара сразу не планировала иметь детей, так что жизнь проходила в обычном ритме. Женщина работала менеджером, но сильные боли в области живота заставили ее прибегнуть к услугам врачей. После госпитализации и осмотра ей сообщили, что скоро на свет появится ребенок. Британка была шокирована такой новостью, потому что до этого момента ничего не ощущала.
Затем у нее родился здоровый мальчик, после чего особа стала внимательно относиться к своему здоровью и делать соответствующие тесты. Затем у счастливых супругов появился еще один наследник, а сейчас 35-летняя мама не представляет своей жизни без малышей.
Пара сразу не планировала иметь детей, так что жизнь проходила в обычном ритме. Женщина работала менеджером, но сильные боли в области живота заставили ее прибегнуть к услугам врачей. После госпитализации и осмотра ей сообщили, что скоро на свет появится ребенок. Британка была шокирована такой новостью, потому что до этого момента ничего не ощущала.
Затем у нее родился здоровый мальчик, после чего особа стала внимательно относиться к своему здоровью и делать соответствующие тесты. Затем у счастливых супругов появился еще один наследник, а сейчас 35-летняя мама не представляет своей жизни без малышей.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:30