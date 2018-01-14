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Мужчины обвинили фотографа принцессы Дианы Марио Тестино в домогательствах
После скандала с американским продюсером многие известные лица пострадали от сообщений своих жертв. В их числе оказался фотограф принцессы Дианы Марио Тестини, которого обвинили в домогательствах 13 мужчин.

Жертвы утверждали, что все инциденты происходили в 90-х годах, когда они работали моделями или помогали этому человеку проявлять снимки. Также в противозаконных действиях был уличен Брюс Вебера, снимавший бренды Calvin Klein и Abercrombie Fitch. В СМИ появилась информация от 15 лиц, также ставшими объектами для насилия.

Мужчины обвинили фотографа принцессы Дианы Марио Тестино в домогательствах


Несмотря на то, что виновники событий были шокированы такими обвинениями, многие издательства прекратили сотрудничество со знаменитостями. Пока сотрудники органов проверяют данные сведения, потому что массовые обвинения часто затрагивают невинных особ.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:00
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