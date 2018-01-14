Светлана Лобода открыла стройные ноги в сексуальном боди

Популярная исполнительница песен Светлана Лобода на своей личной странице в Сети разместила необычное видео, в котором открыла взору обозревателя свое стройное тело в откровенном боди черного цвета.Поклонники звезды наперебой засыпали кумира одобрительными высказываниями, в частности, они хвалили Лободу за ее роскошную фигуру и стройные ноги, а также не забыли попросить совет о снижении веса для подобных результатов.