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Светлана Лобода открыла стройные ноги в сексуальном боди
Поп-звезда и экс-участница «Виа Гра» Светлана Лобода восхитила поклонников своим сексуальным образом в открытом боди. Подписчики певицы тут же оценили «осиную» талию и стройные ноги звезды.

Светлана Лобода открыла стройные ноги в сексуальном боди


Популярная исполнительница песен Светлана Лобода на своей личной странице в Сети разместила необычное видео, в котором открыла взору обозревателя свое стройное тело в откровенном боди черного цвета.

Поклонники звезды наперебой засыпали кумира одобрительными высказываниями, в частности, они хвалили Лободу за ее роскошную фигуру и стройные ноги, а также не забыли попросить совет о снижении веса для подобных результатов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 17:20
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