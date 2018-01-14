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В британском городе Бейсингсток были замечены пять НЛО
Исследователи получили сообщение от свидетелей событий из британского города Бейсингсток. Они заметили в небе пять НЛО, и запечатлели их на камеру.

Мужчины были на работе и решили вечером выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Один британец обратил внимание на странные огни, движущиеся на фоне звезд, после чего сообщил об этом товарищам. Затем изумленные люди увидели, как к НЛО присоединились остальные аналоги, а дальше объекты стали вращаться и делать немыслимые пируэты в небе.

В британском городе Бейсингсток были замечены пять НЛО


После показа своих возможностей внеземные корабли пришельцев удалились, но их маневры уже были сняты на камеру. Также люди утверждают, что не слышали шума, характерного для воздушного транспорта людей, так что эксперты изучают материалы и выскажут свое мнение по такому поводу.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 14:20
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