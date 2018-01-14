Ясновидящая рассказала, что Анастасия Костенко не любит Тарасова и скоро бросит его

Пообщавшись с представителями прессы, Филатова поведала, что 23-летняя красотка вовсе не такая милая и безобидная, как многим кажется. Эта девушка обладает достаточной смекалкой и хитростью, чтобы понимать многое из происходящего вокруг.Колдунья сообщила, что брак Тарасова и Костенко продлится не более двух лет, после чего спортсмен возжелает снова оказаться в объятиях Бузовой, но та уже будет замужем.Также Камила добавила, что Костенко хоть и вышла замуж за Тарасова, но любви к нему не испытывает. Всё закончится тем, что уроженка Ростовской области сама бросит Дмитрия, который снова останется один. Естественно, какие-то отношения придут на смену, тем не менее от них чего-то серьёзного ожидать не стоит.Кроме того, экстрасенс видит, что от Тарасова Анастасия родит мальчика.Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились 10 января, а до этого встречались на протяжении года.