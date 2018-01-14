Яна Троянова после потери сына планирует усыновить ребенка

Звезда кино рассказала, что в первом браке она не познала радости замужества. Будучи 17-летней девушкой, она забеременела и вышла замуж, побоявшись остаться одной в такой непростой ситуации. Как призналась сама Троянова, с первым мужем она познала не радость замужества, а насилие и унижение, чего не пожелала бы ни одной женщине.После потери сына Яна Троянова испытала тяжелый стресс и пристрастилась к алкоголю. Оправиться от проблем ей помог ее нынешний муж, кинорежиссер Василий Сигарев, с которым она состоит в браке с 2003 года. Сейчас актриса всерьез задумалась о материнстве, она хочет усыновить ребенка из детского дома. Свое стремление она пояснила так: «Любить хочется и любовью делиться».