Россияне потратили на новые авто около двух триллионов рублей
В РФ в прошлом году выручка от реализаций новых легковых авто составила примерно два трлн. руб. Данный показатель на пятнадцать процентов больше в сравнении с позапрошлым годом.
Согласно полученной от экспертов информации, уровень выручки пока не смог достичь лучшие показателей, наблюдаемых в период 2012 – 2014 годов. Тогда автолюбители России ежегодно тратили на новые транспортные средства больше 2,3 триллиона российских рублей. По словам аналитиков, на увеличение выручки в данном случае повлияла возросшая покупательская способность, а также увеличение цен. Стоимость новых авто в среднем за год повысилась на 5%.
Представителями Ассоциации европейского бизнеса передаётся, что продажи легковых, а также легких коммерческих авто в 2017 году на российском рынке выросли примерно на 11,9 процента. На авторынке доля "АвтоВАЗа" достигла шестилетнего максимума. Автомобильный концерн повысил продажи на 17 процентов.
Согласно полученной от экспертов информации, уровень выручки пока не смог достичь лучшие показателей, наблюдаемых в период 2012 – 2014 годов. Тогда автолюбители России ежегодно тратили на новые транспортные средства больше 2,3 триллиона российских рублей. По словам аналитиков, на увеличение выручки в данном случае повлияла возросшая покупательская способность, а также увеличение цен. Стоимость новых авто в среднем за год повысилась на 5%.
Представителями Ассоциации европейского бизнеса передаётся, что продажи легковых, а также легких коммерческих авто в 2017 году на российском рынке выросли примерно на 11,9 процента. На авторынке доля "АвтоВАЗа" достигла шестилетнего максимума. Автомобильный концерн повысил продажи на 17 процентов.
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Добавил: tantan61 Вчера, 17:00