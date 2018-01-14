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Россияне потратили на новые авто около двух триллионов рублей
В РФ в прошлом году выручка от реализаций новых легковых авто составила примерно два трлн. руб. Данный показатель на пятнадцать процентов больше в сравнении с позапрошлым годом.

Россияне потратили на новые авто около двух триллионов рублей

Согласно полученной от экспертов информации, уровень выручки пока не смог достичь лучшие показателей, наблюдаемых в период 2012 – 2014 годов. Тогда автолюбители России ежегодно тратили на новые транспортные средства больше 2,3 триллиона российских рублей. По словам аналитиков, на увеличение выручки в данном случае повлияла возросшая покупательская способность, а также увеличение цен. Стоимость новых авто в среднем за год повысилась на 5%.

Представителями Ассоциации европейского бизнеса передаётся, что продажи легковых, а также легких коммерческих авто в 2017 году на российском рынке выросли примерно на 11,9 процента. На авторынке доля "АвтоВАЗа" достигла шестилетнего максимума. Автомобильный концерн повысил продажи на 17 процентов.
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Добавил: tantan61 Вчера, 17:00
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