Россияне потратили на новые авто около двух триллионов рублей

Согласно полученной от экспертов информации, уровень выручки пока не смог достичь лучшие показателей, наблюдаемых в период 2012 – 2014 годов. Тогда автолюбители России ежегодно тратили на новые транспортные средства больше 2,3 триллиона российских рублей. По словам аналитиков, на увеличение выручки в данном случае повлияла возросшая покупательская способность, а также увеличение цен. Стоимость новых авто в среднем за год повысилась на 5%.Представителями Ассоциации европейского бизнеса передаётся, что продажи легковых, а также легких коммерческих авто в 2017 году на российском рынке выросли примерно на 11,9 процента. На авторынке доля "АвтоВАЗа" достигла шестилетнего максимума. Автомобильный концерн повысил продажи на 17 процентов.