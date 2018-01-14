В Детройте представят новый Ford Ranger 2018 модельного года
На автосалоне в Детройте будет представлен Ford Ranger 2018 модельного года. В преддверии дебюта американские производители продемонстрировали фотографии нового пикапа Ford Ranger.
На рынке новый пикап Ford Ranger 2018 модельного года составит конкуренцию Mitsubishi L200. Изначально модернизированный пикап будут реализовывать на рынке Северной Америки, затем он появится в продаже в Великобритании.
Внешний дизайн Ford Ranger 2018 года не имеет существенных отличий от предыдущей модификации. У автомобиля изменились только фары, стала тоньше решётка радиатора, на багажнике появился логотип компании.
На американском рынке пикап Ford Ranger будет реализовываться с бензиновым силовым агрегатом V6, который оснащён турбонаддувом. Работает двигатель на пару с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новый Ford Ranger будет предложен покупателям в нескольких комплектациях. Опционально к автомобилю будет доступен внедорожный пакет FX4 с системой управления Terrain.
На рынке новый пикап Ford Ranger 2018 модельного года составит конкуренцию Mitsubishi L200. Изначально модернизированный пикап будут реализовывать на рынке Северной Америки, затем он появится в продаже в Великобритании.
Внешний дизайн Ford Ranger 2018 года не имеет существенных отличий от предыдущей модификации. У автомобиля изменились только фары, стала тоньше решётка радиатора, на багажнике появился логотип компании.
На американском рынке пикап Ford Ranger будет реализовываться с бензиновым силовым агрегатом V6, который оснащён турбонаддувом. Работает двигатель на пару с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новый Ford Ranger будет предложен покупателям в нескольких комплектациях. Опционально к автомобилю будет доступен внедорожный пакет FX4 с системой управления Terrain.
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Добавил: Алина Вчера, 16:40