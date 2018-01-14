Облачный пояс Юпитера зафиксировали камеры NASA
Облачный пояс вокруг южного полюса Юпитера попал о объектив камер NASA. На сайте ведомства сообщают, что фотоснимки были сделаны в декабре минувшего года во время сближения зонда с Юпитером.
Зонд «Юнона» (Juno) запустили с мыса Канаверал в 2011 году в августе. И только спустя пять лет аппарат вышел на орбиту планеты. Выйдя на стабильную орбиту Юпитера, Juno потратил первые два месяца на ее снижение, а также проверку научных инструментов, после чего были получены первые данные.
Аппарат сближается с планетой раз в 53 дня. В 2016 году Juno пролетел от верхнего слоя атмосферы Юпитера всего на расстоянии в десять тысяч километров, получив новые данные о структуре его недр и таинственного сияния на полюсах. Во время десятого сближения с космическим объектом зонд зафиксировал облачный пояс вокруг его южного полюса, при этом находясь на расстоянии в 13 тысяч километров от планеты..
Зонд «Юнона» (Juno) запустили с мыса Канаверал в 2011 году в августе. И только спустя пять лет аппарат вышел на орбиту планеты. Выйдя на стабильную орбиту Юпитера, Juno потратил первые два месяца на ее снижение, а также проверку научных инструментов, после чего были получены первые данные.
Аппарат сближается с планетой раз в 53 дня. В 2016 году Juno пролетел от верхнего слоя атмосферы Юпитера всего на расстоянии в десять тысяч километров, получив новые данные о структуре его недр и таинственного сияния на полюсах. Во время десятого сближения с космическим объектом зонд зафиксировал облачный пояс вокруг его южного полюса, при этом находясь на расстоянии в 13 тысяч километров от планеты..
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 16:20