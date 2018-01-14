Облачный пояс Юпитера зафиксировали камеры NASA

Зонд «Юнона» (Juno) запустили с мыса Канаверал в 2011 году в августе. И только спустя пять лет аппарат вышел на орбиту планеты. Выйдя на стабильную орбиту Юпитера, Juno потратил первые два месяца на ее снижение, а также проверку научных инструментов, после чего были получены первые данные.Аппарат сближается с планетой раз в 53 дня. В 2016 году Juno пролетел от верхнего слоя атмосферы Юпитера всего на расстоянии в десять тысяч километров, получив новые данные о структуре его недр и таинственного сияния на полюсах. Во время десятого сближения с космическим объектом зонд зафиксировал облачный пояс вокруг его южного полюса, при этом находясь на расстоянии в 13 тысяч километров от планеты..