АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Невидимки вне своей воли: Некоторые люди действительно могут исчезнуть на время из-за действия особых облаков
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Серийные электрокары Tesla Model 3 выставляют в магазинах
Американская автокомпания Tesla в разных магазинах начала выставлять серийные экземпляры бюджетного современного электромобиля версии Tesla Model 3. Из этого следует, что стартовали массовые продажи электрокара.

Серийные электрокары Tesla Model 3 выставляют в магазинах

В свою очередь, первые авто Tesla Model 3 были выставлены в рамках калифорнийских торговых павильонов компании. Представители пресс-центра Tesla сообщают, что они, таким образом, предоставляют возможность своим потенциальным клиентам более детально рассмотреть перед поставкой, представленные транспортные средства. У автопроизводителя в течение последних месяцев наблюдались определенные проблемы во время сборки Tesla Model 3, из-за чего были задержки поставок.

Автозаводы Tesla в третьем квартале прошедшего года выпустили 260 экземпляров авто Tesla Model 3, хотя планировался выпуск 1500 единиц. Уже в следующем квартале было произведено 1550 экземпляров транспортных средств бюджетного седана.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 15:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В мобильную версию YouTube будет добавлен режим
В Воронеже молодая девушка после предложения
Стало известно имя самой сексуальной дальнобойщицы
Стас Пьеха бросил употреблять алкоголь и
ИИ научился создавать мемы про жизнь хозяина
США вложили в историю изучения НЛО 20 миллионов
Просмотреть все новости