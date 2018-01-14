Серийные электрокары Tesla Model 3 выставляют в магазинах

В свою очередь, первые авто Tesla Model 3 были выставлены в рамках калифорнийских торговых павильонов компании. Представители пресс-центра Tesla сообщают, что они, таким образом, предоставляют возможность своим потенциальным клиентам более детально рассмотреть перед поставкой, представленные транспортные средства. У автопроизводителя в течение последних месяцев наблюдались определенные проблемы во время сборки Tesla Model 3, из-за чего были задержки поставок.Автозаводы Tesla в третьем квартале прошедшего года выпустили 260 экземпляров авто Tesla Model 3, хотя планировался выпуск 1500 единиц. Уже в следующем квартале было произведено 1550 экземпляров транспортных средств бюджетного седана.