Лабрадор из Колумбии помогает хозяину доставлять клиентам товары с рынка

7-летний лабрадор под названием Эрос доставлял товары в течение 2 лет клиентам мини-рынка в Колумбии.Эрос начал свою маленькую «карьеру» в качестве личного помощника, помогая своему владельцу носить продукты. Открыв свой собственный минимаркет, владелец лабрадора начал отправлять Эроса и к своим обычным клиентам.Собака несет самостоятельно продукты, которые не сильно нагружают корзину во рту, а после доставки бакалейных товаров клиенту и получения «подсказки» возвращается обратно на рынок.