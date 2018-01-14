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Лабрадор из Колумбии помогает хозяину доставлять клиентам товары с рынка
Восхитительный лабрадор по кличке Эрос помогает своему владельцу доставлять товары с мини-рынка клиентам.

Лабрадор из Колумбии помогает хозяину доставлять клиентам товары с рынка


7-летний лабрадор под названием Эрос доставлял товары в течение 2 лет клиентам мини-рынка в Колумбии.



Эрос начал свою маленькую «карьеру» в качестве личного помощника, помогая своему владельцу носить продукты. Открыв свой собственный минимаркет, владелец лабрадора начал отправлять Эроса и к своим обычным клиентам.

Собака несет самостоятельно продукты, которые не сильно нагружают корзину во рту, а после доставки бакалейных товаров клиенту и получения «подсказки» возвращается обратно на рынок.
dzen / В мире / Общество
Добавил: Мартынюк Сегодня, 11:47
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