Житель Воронежа пожаловался в сетях на тяжелую мужскую долю

Также автор стал перечислять все тяготы жизни, начиная со службы в армии, после чего нужно еще учиться и получить профессию, чтобы потом устроиться на тяжелую работу и приносить деньги супруге. Она в это время садится своему благоверному на голову, а дальше общество называет мужчин “козлами, извращенцами и нищебродами”.Люди стали бурно обсуждать сообщение и долго смеялись над автором, после чего единогласно назвали его нытиком. Многие девушки были настолько возмущены мнением анонима, что иронически пообещали ему беречь собратьев с “красивым фасадом”. Затем они подчеркнули, что такие лица не способны выдержать даже один критический день, не говоря уже об остальных женских проблемах.