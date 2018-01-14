Житель Воронежа пожаловался в сетях на тяжелую мужскую долю
“ВКонтакте” пользователи сетей заметили необычный пост, опубликованный жителем Воронежа. Он пожаловался на тяжелую мужскую долю, отметив, что внешний вид скрывает тонкие натуры сильного пола.
Также автор стал перечислять все тяготы жизни, начиная со службы в армии, после чего нужно еще учиться и получить профессию, чтобы потом устроиться на тяжелую работу и приносить деньги супруге. Она в это время садится своему благоверному на голову, а дальше общество называет мужчин “козлами, извращенцами и нищебродами”.
Люди стали бурно обсуждать сообщение и долго смеялись над автором, после чего единогласно назвали его нытиком. Многие девушки были настолько возмущены мнением анонима, что иронически пообещали ему беречь собратьев с “красивым фасадом”. Затем они подчеркнули, что такие лица не способны выдержать даже один критический день, не говоря уже об остальных женских проблемах.
Также автор стал перечислять все тяготы жизни, начиная со службы в армии, после чего нужно еще учиться и получить профессию, чтобы потом устроиться на тяжелую работу и приносить деньги супруге. Она в это время садится своему благоверному на голову, а дальше общество называет мужчин “козлами, извращенцами и нищебродами”.
Люди стали бурно обсуждать сообщение и долго смеялись над автором, после чего единогласно назвали его нытиком. Многие девушки были настолько возмущены мнением анонима, что иронически пообещали ему беречь собратьев с “красивым фасадом”. Затем они подчеркнули, что такие лица не способны выдержать даже один критический день, не говоря уже об остальных женских проблемах.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:50