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Мы верим в вас: В Швеции состоится акция протеста в поддержку жертв сексуальных преступлений
Митинг в поддержку жертв сексуальных преступлений состоится в столице Швеции Стокгольме в воскресенье под лозунгом «Мы верим в вас».

Мы верим в вас: В Швеции состоится акция протеста в поддержку жертв сексуальных преступлений


Демонстрация организована движением #metoosweden, и ожидается, что мероприятие соберется около 7000 человек.

По словам организаторов, цель демонстрации заключается в том, чтобы побудить власти уделять больше внимания сексуальным преступлениям, ужесточить закон, а также предоставить больше полицейских ресурсов и лучшую поддержку жертвам.

Одним из инцидентов, вызвавших большой резонанс в обществе и последующий за ним запланированный митинг, был случай изнасилования в пригороде Стокгольма в Фитхе. Женщина подвергалась сексуальному насилию со стороны пяти мужчин. 19 декабря мужчины были оправданы судом, который не нашел достаточных доказательств, чтобы посадить в тюрьму предполагаемых виновных в совершении преступления.
dzen / В мире / Общество
Добавил: Мартынюк Сегодня, 11:45
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