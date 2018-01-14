Мы верим в вас: В Швеции состоится акция протеста в поддержку жертв сексуальных преступлений

Демонстрация организована движением #metoosweden, и ожидается, что мероприятие соберется около 7000 человек.По словам организаторов, цель демонстрации заключается в том, чтобы побудить власти уделять больше внимания сексуальным преступлениям, ужесточить закон, а также предоставить больше полицейских ресурсов и лучшую поддержку жертвам.Одним из инцидентов, вызвавших большой резонанс в обществе и последующий за ним запланированный митинг, был случай изнасилования в пригороде Стокгольма в Фитхе. Женщина подвергалась сексуальному насилию со стороны пяти мужчин. 19 декабря мужчины были оправданы судом, который не нашел достаточных доказательств, чтобы посадить в тюрьму предполагаемых виновных в совершении преступления.