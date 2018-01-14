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Россияне стали покупать больше подержанных авто Mitsubishi
Продажи авто Mitsubishi с пробегом в рамках сертифицированной программы «Diamond Car» составили в декабре прошлого года 284 авто. Это на 63 процента больше показателя годичной давности.

Россияне стали покупать больше подержанных авто Mitsubishi

Так продажи сертифицированных подержанных авто Mitsubishi демонстрируют устойчивый рост. Согласно программе «Diamond Car» за январь-декабрь прошлого года реализовали 1 771 авто. Это на 15% больше в сравнении с прошлым годом (1 500 авто). Самым успешным стал 4 квартал, реализации в котором достигли 675 авто. В рамках программы по желанию покупателя для каждого авто выдается «Гарантийный Сертификат» фирмы Европ Ассистанс СНГ.

Это позволит владельцам получать техническую гарантированную поддержку на всех станциях дилерской официальной сети Mitsubishi при возникновении поломок, независимо от места приобретения авто. В программе «Diamond Car на конец прошедшего года по России участвовало свыше восьмидесяти официальных дилеров марки.
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Добавил: tantan61 Вчера, 15:30
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